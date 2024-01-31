Жамнов заявил, что "Спартак" будет усиленно работать над игрой в большинстве

"Спартак" в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги пропустил в большинстве 11 шайб

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Игроки "Спартака" после поражения от ярославского "Локомотива" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут усиленно тренировать большинство. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В среду "Спартак" дома проиграл "Локомотиву" со счетом 1:2. Первую шайбу хозяева пропустили в большинстве, вторую - после того, как соперник сумел отбиться при игре в меньшинстве. "Спартак" пропустил больше всех шайб, играя в большинстве (11).

"Я сказал в раздевалке, что мы провели, наверное, самый худший матч в сезоне. Мы проиграли борьбу, от нас не исходило никакой угрозы. Матч не выигрывается, если играть по периметру, а должен выигрываться на пятачке. У нас этого не было, не было поддержки, проиграли нейтральные шайбы и проиграли борьбу", - сказал Жамнов.

"Проиграли сами, вышли не настроенные на борьбу. Получается, наступаем на те же грабли. Пропуская первый гол, сыграли неправильно. Во втором надо правильно распоряжаться шайбой. Будем возвращаться к большинству, работать над ним более усиленно. В моей практике я впервые проиграл матч, играя в большинстве", - добавил он.

Жамнов рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков. "[Вратарь] Дмитрий Николаев сегодня утром приболел. У Германа Рубцова травма. Насколько серьезная, будет понятно завтра", - отметил тренер.

Форвард "Спартака" Илья Талалуев последний матч за команду провел 21 января и сейчас выступает за фарм-клуб красно-белых "Химик". "Говорить о том, что мы на нем крест поставили, это неправильно, так как мы ни на ком не поставили крест. Просто есть ребята, которых мы подняли из Воскресенска, и они выигрывают конкуренцию. Как только он вернется на свой уровень, мы его вызовем. Он знает, в чем проблема, мы с ним общались, и ему нужна игровая практика", - сказал Жамнов.