СМИ: один из судей CAS был не согласен с итоговым вердиктом по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 31 января. Один из представителей коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом. Об этом сообщила газета The Times.

По информации источника, один из судей был согласен с позицией Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что спортсменку стоит дисквалифицировать на два года. Однако своим итоговым решением, которое было опубликовано 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, тем самым удовлетворив требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. ISU после решения CAS переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады в Пекине.