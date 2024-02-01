СМИ: у Валиевой выявили сердечное заболевание в 2020 году

Сообщается, что у фигуристки было выявлено заболевание "спортивное сердце", под которым подразумевается совокупность структурных и функциональных изменений в работе органа

ТАСС, 1 февраля. Врачи выявили изменения в работе сердца у фигуристки Камилы Валиевой в 2020 году. Об этом сообщила газета The Times.

Отмечается, что у спортсменки было выявлено заболевание "спортивное сердце", под которым подразумевается совокупность структурных и функциональных изменений в работе органа. Оно выявляется у спортсменов в результате длительных ежедневных тренировок продолжительностью более часа в день или занятий с высокой интенсивностью.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, комментируя решение CAS, заявил, что сторона Валиевой не сумела доказать источник запрещенной субстанции, выдвинув главной версией десерт, приготовленный ее дедушкой.