Хоккеиста Кузьменко обменяли из "Ванкувера" в "Калгари"

В "Ванкувер" в результате обмена перешел шведский нападающий, чемпион мира 2017 года Элиас Линдхольм

ТАСС, 1 февраля. Российский нападающий Андрей Кузьменко перешел из "Ванкувера" в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" на правах обмена. Об этом сообщает пресс-служба "Калгари".

В результате обмена "Калгари" также получил защитников Хантера Бжустевича из США и финна Йони Юрмо, выбор в первом раунде драфта 2024 года и условный выбор в четвертом раунде того же драфта. В "Ванкувер" в результате обмена перешел шведский нападающий, чемпион мира 2017 года Элиас Линдхольм.

Кузьменко 27 лет, он выступал за "Ванкувер" с 2022 года, в текущем сезоне россиянин забросил 8 шайб и отдал 13 голевых передач в 43 матчах в НХЛ. Нападающий является воспитанником московского ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год, с 2018 по 2022 год форвард был игроком петербургского СКА.

"Калгари" занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе с 49 очками после 49 игр, "Ванкувер" является лидером Тихоокеанского дивизиона с 71 очком после 49 встреч. Следующий матч "Калгари" проведет 7 февраля в гостях против "Бостона".