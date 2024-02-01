Вратарь хоккейного ЦСКА Федотов оценил свою форму

Голкипер отметил, что чувствует себя комфортно

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов чувствует себя комфортно в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

31 января ЦСКА победил дома нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 и обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.

"Я понимаю, что многих интересует моя форма, ее оценивают болельщики и критики, - сказал Федотов. - Не мне об этом судить, но лично я себя чувствую комфортно, хотя, конечно, я переживаю за результат, за наши взаимодействия, рисунок игры. От нашей команды ждут только побед, и я надеюсь, что мы сможем сделать прыжок вверх".

"То, что мы вышли в плей-офф, нас никак не расслабит, потому что он у нас начался в декабре, для нас каждый матч, как плей-офф. Нам нужно отталкиваться от своих действий, идти от игры к игре и подводить себя к решающим играм", - добавил собеседник агентства.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 57 матчах. В следующем матче столичный клуб 2 февраля примет петербургский СКА.

4 августа 2023 года Международная федерация хоккея (IIHF) встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и Федерации хоккея России (ФХР) свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд.