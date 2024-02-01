Бах призвал ужесточить санкции к окружению уличенных в допинге атлетов после дела Валиевой

Департамент разведки WADA может продолжить разбирательство в отношении окружения Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал организации, ответственные за борьбу с допингом, внимательнее относиться к окружению спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных веществ. Об этом он заявил журналистам на зимних юношеских Олимпийских играх в Южной Корее.

"Я могу только призвать все организации, ответственные за борьбу с допингом, все агентства к тому, чтобы очень внимательно посмотреть на окружение. Нужно быть уверенными в том, что при вынесении санкций мы определяли и окружение, и, повторюсь, применяли еще более жесткие санкции к окружению, когда дело касается несовершеннолетних", - сказал Бах.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Департамент разведки Всемирного антидопингового агентства может продолжить разбирательство в отношении окружения Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады Пекине. На Олимпийских играх 2022 года российская сборная, в состав которой входила Валиева, выиграла командный турнир. 30 января 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания Канады объявили о намерении оспорить решение ISU.