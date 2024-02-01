Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесшего четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристке Камиле Валиевой за нарушение антидопинговых правил, следует уважать. Такое мнение журналистам высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на юношеских Олимпийских играх в Южной Корее.

"Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится, - сказал Бах. - Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение. Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже. Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних".

CAS вынес решение о дисквалифиции Валиевой 29 января, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.