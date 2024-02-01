Радулов и Максим Федотов стали самыми проверяемыми на допинг хоккеистами в 2023 году

Игроков проверили на допинг по четыре раза

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Александр Радулов и защитник петербургского СКА Максим Федотов стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) хоккеистами в 2023 году. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Радулов и выступавший в прошлом сезоне за нижегородское "Торпедо" Федотов были проверены РУСАДА на допинг по четыре раза. Трижды в 2023 году были протестированы защитник челябинского "Трактора" Григорий Дронов, начинавший сезон в магнитогорском "Металлурге", нападающий "Лады" Алексей Васильков и защитник "Ак Барса" Константин Лучевников.

Всего Российское антидопинговое агентство протестировало в 2023 году 373 хоккеиста.

Самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2022 году был вратарь Илья Набоков, которого проверили на допинг три раза. В прошлом сезоне голкипер магнитогорского "Металлурга" выступал за клуб Молодежной хоккейной лиги "Стальные лисы".