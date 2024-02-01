В "Океане" заявили, что решение о выступлении в ФНЛ будет принято в короткие сроки

Клуб проведет соответствующие консультации с министерством спорта республики и руководством Крымского футбольного союза

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Решение о вхождении керченского футбольного клуба "Океан" в число участников Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет принято в максимально короткие сроки. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Олег Кришталь.

Ранее пресс-служба "Океана" опубликовала сообщение о том, что при принятии соответствующего решения уполномоченным органом клуб будет допущен к прохождению процедуры аттестации ФНЛ.

"В ближайшее время обсудим ситуацию с коллегами из [симферопольской] "Таврии" и [бахчисарайского] "Кызылташа", выслушаем все за и против. После чего проведем соответствующие консультации с Министерством спорта Республики Крым, руководством Крымского футбольного союза, и, конечно же, последнее слово за рекомендациями главы Республики Крым, который очень большое внимание уделяет развитию футбола в Крыму", - сказал Кришталь.

В 2023 году аттестацию для выступления во Второй лиге получили "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.