СМИ: футболист сборной Японии Ито подозревается в сексуальном насилии

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 21 июня 2023 года после товарищеского матча между сборными Японии и Перу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полузащитник французского футбольного клуба "Реймс" и сборной Японии Дзюнъя Ито подозревается в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Об этом сообщает французская газета L'Equipe со ссылкой на японское издание Daily Shincho.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 21 июня 2023 года после товарищеского матча между сборными Японии и Перу (4:1).

Ито 30 лет, в текущем сезоне он провел за "Реймс" 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. В составе японской сборной Ито принимает участие в Кубке Азии, на котором провел три матча и не отметился результативными действиями. 3 февраля японцы в четвертьфинале сыграют с командой Ирана.