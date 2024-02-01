Апелляцию "Сибири" по решению КХЛ о технических поражениях рассмотрят 6 февраля

Лига сняла с новосибирского клуба четыре очка в турнирной таблице за превышение допустимого лимита на легионеров

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ходатайствовало об ускоренной процедуре рассмотрения апелляции новосибирской "Сибири" на решение лиги о присуждении технических поражений, заседание назначено на 6 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

"Лига самостоятельно обратилась с просьбой рассмотреть заявление клуба "Сибирь" совместной дисциплинарной палатой Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ, а также ходатайствовала об ускоренной процедуре его рассмотрения. Дата заседания назначена на 6 февраля", - сообщили в КХЛ.

17 января КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ за превышение допустимого лимита на легионеров. Помимо легионеров Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в четырех встречах регулярного чемпионата в заявку команды входил защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

Апелляция должна быть рассмотрена совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ. Она рассматривает споры, в которых одна из сторон является субъектом соревнований, проводимых ФХР, а другая - субъектом соревнований, проводимых КХЛ.