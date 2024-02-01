Гамова считает, что допинг у Валиевой должен объяснить ее тренерский штаб

По мнению волейболистки, не стоит осуждать Спортивный арбитражный суд за дисквалификацию фигуристки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Причины попадания допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой нужно узнавать у ее тренерского штаба, винить за дисквалификацию Спортивный арбитражный суд (CAS) смысла не имеет. Такое мнение ТАСС высказала олимпийский призер по волейболу, член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Екатерина Гамова.

CAS в понедельник объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой за обнаружение в ее пробе от декабря 2021 года триметазидина. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе во вторник заявила, что ей неизвестно, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой, подчеркнув также, что не знает, кто защищал ее интересы в суде.

"Скажу от себя лично: мне безумно жаль Камилу - эту маленькую девочку, которая оказалась в столь трагичной для нее ситуации, - сказала Гамова. - То, как она переживала и проходила этот путь, не пожелаешь никому. Почему так произошло - вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм. Мы можем только гадать. Хочу сейчас поддержать Камилу".

"Ситуация такая, что можно понять и Всемирное антидопинговое агентство, и CAS, потому что они опираются на факты - было выявлено запрещенное вещество. Многие спортсмены сталкивались с поддельными препаратами, с тем, что недоглядели врачи, просто с несчастными случаями и незнанием списка запрещенных препаратов, о чем мы говорим на заседаниях комиссии, когда с нами работают коллеги из Российского антидопингового агентства. Неинформированность многих спортсменов приводит, к сожалению, и к таким последствиям. Обижаться или ругать CAS не имеет смысла - они, как я уже сказала, опираются на факты. Ситуация действительно трагичная, сожалею, что Камила в таком юном возрасте прошла через такой прессинг. Она была на тот момент еще совсем ребенком, это очень тяжело", - добавила она.

После дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. ОКР сообщил, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.