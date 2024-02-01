Жулин считает, что канадцы смогут отсудить бронзу за командный турнир Олимпиады в Пекине

После пересмотра результатов командного турнира фигуристов сборные России и Канады разделяет один балл

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания Канады сможет отсудить бронзовую медаль за командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

"Нужно ли ехать забирать медали, если назначат место? Нет, конечно. Канадцы смогут, конечно, отсудить себе бронзу, сейчас они все могут. Никаких шансов побороться с этим нет", - заявил Жулин.

Ранее пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить решение ISU. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии. Команды России и Канады после пересмотра результатов разделяет один балл.