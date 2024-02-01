Московский "Спартак" чаще других футбольных клубов проверялся РУСАДА на допинг в 2023 году

За 12 месяцев прошлого года были проверены на допинг 12 футболистов "Спартака"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом в 2023 году. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

За 12 месяцев прошедшего года были проверены на допинг 12 футболистов "Спартака". Это Александр Соболев (дважды), Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Максим Лайкин (дважды), Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Георгий Джикия, Даниил Пруцев, Егор Сысоев, Никита Бозов.

У "Зенита" было проверено на допинг 10 игроков: Вячеслав Караваев (дважды), Даниил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Никита Лобов (дважды), Иван Сергеев, Константин Воинков, Никита Базылевский, Богдан Москвичев.

В ЦСКА и московском "Локомотиве" в 2023 году прошли проверку РУСАДА по 9 игроков. Всего с января по декабрь РУСАДА провело тестирование 113 футболистов РПЛ.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 88 игроков чемпионата страны по футболу.