Тарасова считает, что российским фигуристам не стоит ехать за медалями Олимпиады в Пекине

Ранее сборную России переместили с первого на третье место по итогам командного турнира

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российским фигуристам не стоит ехать за бронзовыми медалями за командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Спортсмены заняты соревнованиями, тренировками, зачем им ехать за медалями. Смогут ли отсудить канадцы бронзу? Если у нас будут такие защитники, которые были у Камилы [Валиевой], нас могут вообще на последнее место поставить. Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью", - сказала Тарасова.

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.