Михайлов полагает, что увеличение лимита на легионеров в КХЛ не поможет расти молодежи

Большинство клубов, входящих в состав лиги, проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Увеличение количества легионеров в российских клубах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может закрыть путь российским молодым игрокам на высокий уровень. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

В пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что большинство клубов, входящих в состав лиги, проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти.

"Увеличение количества легионеров закрывает путь молодым перспективным хоккеистам. А легионеры потом уедут", - сказал Михайлов.

Ранее российские клубы могли заявлять до пяти легионеров на матч, новый лимит был введен с нынешнего сезона. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза, в который входят в том числе Белоруссия и Казахстан.