Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского "Динамо"

Специалист возглавлял команду с июля 2023 года

ТАСС, 1 февраля. Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. "Динамо" уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу. Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до назначения нового главного тренера", - говорится в сообщении "Динамо".

Бердыеву 71 год, он возглавлял "Динамо" с июля 2023 года, до этого он работал в "Сочи", который возглавлял с декабря 2022 года по апрель 2023 года. С 2021 по 2022 год он занимал пост главного тренера казахстанского "Кайрата", в 2022-м специалист возглавлял иранский "Трактор". С 2001 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й Бердыев тренировал казанский "Рубин", с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды - суперкубок страны. В сезоне-2015/16 "Ростов" под руководством Бердыева завоевал серебряные награды чемпионата России и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

В сезоне-2023/24 "Динамо" лидирует в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги. После 20 туров команда набрала 37 очков.