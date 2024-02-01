Лещенко: в случае с Валиевой несправедливо обошлись со всем мировым спортом

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой стала ударом не только для российского, но и всего мирового спорта. Такое мнение высказал ТАСС народный артист России, певец Лев Лещенко.

"Вся эта допинговая история с нашей фигуристкой, которая тянется уже почти два года, мне очень непонятна, - сказал Лещенко. - Камила Валиева - очень талантливая девочка, я считаю ее одной из самых ярких представительниц мирового фигурного катания, ее дисквалификация - полное безобразие. Я хочу, чтобы она не расстраивалась, все равно она тогда победила и сумела доказать, что является лучшей в мире. И сделает это еще много раз".

"Я смотрел за тем, как она выступала в Пекине, да и весь мир следил за этой блистательной фигуристкой. Валиева - харизматичная, она очень яркая не только как фигуристка, но и как личность, как прекрасная танцовщица. Думаю, что после ухода из спорта ее ждет большое будущее. И очень печально, что так несправедливо обходятся с людьми, которые составляют славу не только российского, но и мирового спорта", - добавил собеседник ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.