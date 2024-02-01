Минспорт РФ пригласил белорусских атлетов на Игры БРИКС и Спартакиаду

Белорусские спортсмены выступят на Спартакиаде вне зачета

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ пригласило белорусских спортсменов принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.

В четверг в Москве прошла встреча делегаций Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии. Стороны обсудили вопросы участия белорусских спортсменов в соревнованиях на территории России в 2024 году. Делегация Белоруссии приглашена на соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в семи видах спорта вне основного зачета. Также белорусская делегация подтвердила намерение принять участие в Играх БРИКС.

"Россию и Белоруссию объединяет единое Союзное государство, ежегодно мы проводим несколько сотен спортивных мероприятий с участием российских и белорусских спортсменов на территории обеих стран, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Мы рады пригласить делегацию Белоруссии к участию в международных турнирах, организуемых в России".

"Что касается Спартакиады - участие белорусских спортсменов усилит конкурентоспособность соревнований, позволит нашим друзьям оценить уровень их спортсменов. При этом основная цель проведения Спартакиады - смотр спортивного резерва России, оценка уровня развития видов спорта и формирование дальнейшего тренировочного цикла российских спортсменов", - добавил Матыцин.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня.