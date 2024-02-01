В НОК Латвии заявили об острой нехватке госфинансирования для обеспечения спортсменов

Спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, чтобы участвовать в соревнованиях, в том числе квалификационных к Олимпиаде

ТАСС, 1 февраля. Латвийские спортивные федерации не получают запланированного государственного финансирования и не в состоянии обеспечить участие спортсменов в соревнованиях. Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Янис Букс, комментарий которого приводит портал гостелерадио Lsm.lv.

"Спортсмены должны готовиться к [олимпийским] квалификационным соревнованиям и принимать участие в Олимпийских играх в Париже - финансирования нет. Я думаю, мы оказались в исторически беспрецедентной ситуации, когда спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, чтобы участвовать в соревнованиях, в том числе квалификационных", - сказал Букс.

Он заявил, что тяжелое финансовое положение вызвано некомпетентностью Министерства образования и науки Латвии. Как заявил глава НОК, ни одна спортивная федерация не получила базового финансирования, предусмотренного в госбюджете, вследствие чего организации вынуждены задерживать выплаты спортсменам.

Ранее парламент (Сейм) Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.