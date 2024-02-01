Колобков отметил когнитивный диссонанс в мнении Баха по делу Валиевой

Бывший министр спорта РФ хотел бы услышать от главы Международного олимпийского комитета адекватную оценку ситуации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах избегает конкретики, переходя на эзопов язык в высказываниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, признанной виновной в нарушении антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков.

Бах призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего Валиеву на четыре года, отметив при этом необходимость ужесточения санкций к окружению уличенных в допинге спортсменов.

"Бах ничего нового не сказал, было понятно, что он это скажет, - сказал Колобков. - Но хочется напомнить решение по ситуации на чемпионате мира по фехтованию, когда [Ольга] Харлан не пожала руку нашей фехтовальщице, хотя обязана была это сделать. Почему-то они эту ситуацию спокойно отыграли, более того - Бах лично с Харлан встречался, утешал и предоставил возможность без отбора участвовать в Олимпиаде. Хотелось бы не наблюдать этот когнитивный диссонанс в его поступках, хотелось бы после подобных решений адекватной оценки ситуаций, единообразия в поступках. А получается, когда выгодно - говорят одно, когда невыгодно - другое".

"Хочется, чтобы он трактовал, что имеет ввиду, кого конкретно он обвиняет? Пока мы видим какое-то немного демагогическое заявление - за все хорошее, против всего плохого, - продолжил собеседник агентства. - Мы в целом тоже за все хорошее и против всего плохого. Может быть, Бах кого-то конкретно имеет ввиду? Хотелось бы услышать, кто недоработал, недорасследовал, какие к кому вопросы, чтобы точки расставить. А это пока что эзопов язык, который как хочешь, так и понимай".

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Департамент разведки Всемирного антидопингового агентства может продолжить разбирательство в отношении окружения Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.

После дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.