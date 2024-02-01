Колобков считает, что МОК обязан вынести санкции в отношении Латвии

Бывший министр спорта РФ назвал действия властей страны вмешательством государства в дела общественных организаций

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен вынести санкции в отношении Латвии, власти которой запретили своим национальным сборным играть с командами России и Белоруссии. Такое мнение высказал ТАСС олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, с 2016 по 2020 год возглавлявший Министерство спорта РФ.

Ранее Сейм Латвии принял поправку в закон о спорте, согласно которой сборным Латвии запрещено соревноваться против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

"У нас есть много прецедентов в международной спортивной политике, когда подобное трактуется как вмешательство государства в дела общественных организаций, - сказал Колобков. - Потому что сборные у нас формируют национальные федерации, развивают виды спорта они же, комплектуют команды на Олимпиаду олимпийские комитеты стран. Выборы в национальный олимпийский комитет происходят независимо от государства, а любые вмешательства и запреты такого рода называются вмешательством государства в дела общественных организаций".

"Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК по этому поводу выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации. И сейчас МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдет, Международный олимпийский комитет распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости. Интересный вопрос, что скажет [президент МОК Томас] Бах по этой ситуации?" - добавил собеседник агентства.

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.