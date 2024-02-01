Законопроект о работе спортивных судей на соревнованиях внесли в Госдуму

Законопроектом предполагается внесение изменений в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту подготовил законопроект о работе спортивных судей на официальных спортивных мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.

"Этот законопроект сейчас особенно актуален, - сказал Свищев. - Международные чиновники, пытаясь отменить российский спорт, оказали нам услугу. Из-за запрета участвовать в международных соревнованиях у нас значительно увеличилось число мероприятий на территории России. По данным Центра спортивной подготовки сборных команд России, это больше 12 тыс. официальных соревнований. А это, конечно, большая работа".

"Теперь нужно привлекать больше спортивных судей, и как следствие - организаторы соревнований должны заключать большее число договоров. Предлагаемый документ позволит снять существующие ограничения в законе о закупках и разрешит заключать договоры напрямую с судьями. Мы хотим, чтобы этот процесс стал проще и легче, чтобы сократить силы и время на бюрократию, и заняться обеспечением высокой организации и зрелищности соревнований", - добавил Свищев.

Законопроектом предполагается внесение изменений в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также совершенствование процесса привлечения спортивных судей на официальные соревнования.