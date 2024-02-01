"Спартак" и Газизов договорились о решении судебных разбирательств мирным путем

Как сообщила ТАСС юрист "Спартака" Татьяна Завьялова, все споры будут решены путем медиативного соглашения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" и бывший генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов договорились о разрешении всех судебных разбирательств мирным путем. Об этом ТАСС сообщила юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

"Спартак" и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов, - сказала Завьялова. - Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определенным соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам. Устная договоренность об урегулировании всех споров между "Спартаком" и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путем медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны".

Судебные разбирательства между "Спартаком" и Газизовым идут с 2021 года. В первый раз Газизов потребовал взыскать со "Спартака" задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. 19 июня 2023 года Газизов направил седьмой иск, он был отправлен в Басманный суд города Москвы. Семь исков Газизова не получили удовлетворения суда. Позднее иск к Газизову подал "Спартак".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб. 5 июля его назначили на пост генерального директора махачкалинского "Динамо".