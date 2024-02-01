Боксер Рой Джонс выступит с песней на шоу "Влюбленные в фигурное катание"

Мероприятие пройдет 14 февраля на "ЦСКА-Арене" в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший выступит с песней "Будь первым" на шоу "Влюбленные в фигурное катание". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Москомспорта.

Джонс исполнит песню совместно с певцом Анатолием Цоем и скрипачом Эдуардом Акопяном.

"Идея выступления под наш трек кажется мне очень крутой. Я думал, что песня больше подходит для тренировок в зале или спарринга в ринге из-за ее агрессивности, но ребята решили рискнуть и сделать номер. Получится очень интересно, скоро сможем оценить", - сказал Джонс.

Шоу пройдет 14 февраля на "ЦСКА-Арене" в Москве и начнется в 19:00 мск. В нем примет участие олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова, она покажет программу под живое выступление певицы Zivert. Кроме того, участниками шоу станут серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Медведева, Александра Трусова, Александр Энберт, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.