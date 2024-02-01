"Локомотив" объявил о переходе французского футболиста Ньямси

Соглашение с защитником рассчитано на 3,5 года

ТАСС, 1 февраля. Защитник Жерзино Ньямси перешел из французского футбольного клуба "Страсбур" в московский "Локомотив". Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Ньямси 27 лет, он выступал за "Страсбур" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел в составе команды 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. До этого игрок выступал за "Ренн", с которым выиграл Кубок Франции в сезоне-2018/19.

"Локомотив" по итогам 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету команды 31 очко. От лидирующего "Краснодара" столичный клуб отстает на 7 очков.