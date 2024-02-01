Тренер Дудаков опроверг авторство поста о деле Валиевой

По словам специалиста, он никогда не вел соцсети

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тренер Сергей Дудаков не является автором публикации в социальных сетях о деле воспитанницы его группы Камилы Валиевой. Об этом он заявил ТАСС.

1 февраля во "ВКонтакте" появилась публикация за авторством якобы Дудакова, в которой, в частности, говорится о том, что в сторону тренерского штаба Валиевой "выливалось много хейта".

"Соцсети не вел и не собираюсь", - сказал Дудаков, опровергнув публикацию заявления.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой за обнаружение в ее пробе от 25 декабря 2021 года триметазидина. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе в среду заявила, что ей неизвестно, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой, подчеркнув также, что не знает, кто защищал ее интересы в суде.

После дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.