Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ахаимова объявила о завершении карьеры

Спортсменка выиграла золотую медаль Игр в Токио в командных соревнованиях

ТАСС, 1 февраля. Победительница Олимпийских игр 2021 года в Токио в командном турнире по спортивной гимнастике в составе сборной России Лилия Ахаимова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Это была дорога длиною в 20 лет, спасибо всем. Начинается новая глава моей жизни. Спорт и гимнастика навсегда со мной", - написала спортсменка.

Ахаимовой 26 лет. На ее счету также две серебряные медали чемпионатов мира (2018, 2019) и золото чемпионата Европы (2018) в командных соревнованиях.