Администрация Красногорска и академия СКА подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество предусматривает создание мультиспортивного сегмента, включающего в себя хоккей с мячом, футбол, фигурное катание, волейбол, лыжи, плавание, баскетбол и гимнастику

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и главный тренер хоккейного клуба СКА, генеральный директор академии СКА Роман Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития, пропаганды и популяризации физической культуры и спорта на территории городского округа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудничество предусматривает создание мультиспортивного сегмента, включающего в себя хоккей с мячом, футбол, фигурное катание, волейбол, лыжи, плавание, баскетбол, гимнастику. Проект связан с внедрением передовых спортивных технологий в различных детских секциях по аналогии с Национальной программой подготовки хоккеистов "Красная машина".

Программа "Красная машина" разработана Федерацией хоккея России и принята Министерством спорта РФ в качестве федерального стандарта подготовки игроков, она является комплексом инновационных разработок и эффективных методик спортивной подготовки юных хоккеистов всех возрастных групп (от 5 до 17 лет). Программа позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования. Презентация всех разделов программы состоялась в середине ноября 2019 года.