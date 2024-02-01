Сборная России по мини-футболу выиграла первый домашний матч с 2021 года

Россияне в Нижнем Новгороде обыграли команду Узбекистана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу со счетом 4:2 обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в нижегородском комплексе "Мещерский".

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Понкратов (17-я минута), Янар Асадов (23, 37) и Артем Антошкин (26). У проигравших отличились Акбар Усмонов (10) и Ильхом Хамроев (31). Команды проведут еще одну игру, которая пройдет 3 февраля.

Сборная России провела первый домашний матч с апреля 2021 года, когда в подмосковном Щелкове одолела команду Грузии в квалификации на чемпионат Европы. По итогам отборочного раунда россияне заняли первое место и впоследствии дошли до финала европейского первенства, в котором уступили португальцам (2:4).

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.