Роман Ротенберг выступил за сохранение лимита в три легионера в КХЛ

Ранее стало известно, что 15 из 20 российских клубов, входящих в состав лиги, проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна сохранить лимит в три иностранных игрока. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что 15 из 20 российских клубов, входящих в состав лиги, проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза, в который входят в том числе Белоруссия и Казахстан.

"В моем понимании это слабость менеджеров клубов КХЛ, которые голосуют за пять легионеров. Нужно уметь работать со своими игроками, развивать их. Например, в Красногорске идеальная инфраструктура, играют дети, молодежка, которые потом выступают в КХЛ. Если какой-то второсортный иностранец забирает их место, это неправильно, поскольку потом наши ребята уедут в Северную Америку. Нельзя этого допускать", - сказал Ротенберг.

"Надо развивать своих игроков, есть пример "Торпедо", которое отлично играет и где лидеры - наши ребята. Три - это баланс для всех, для развития молодых игроков, и можно приглашать сильных иностранцев, которые поднимут уровень нашего чемпионата. А в целом всех уже из АХЛ (Американской хоккейной лиги - прим. ТАСС) выгребли, сильнейших иностранцев. Для уровня лиги важно иметь троих иностранцев, чтобы молодые играли и чтобы наши менеджеры вкладывали и развивали своих игроков, а не покупали из-за рубежа", - добавил он.

Ротенберг рассказал, как проходит процесс принятия решения по изменению или сохранению лимита на легионеров. "ФХР полностью поддерживает лимит в три легионера. Лига должна обратиться в ФХР с предложением [по изменению лимита], а ФХР отвечает на это письмом. Это бюрократическая процедура", - отметил главный тренер СКА.