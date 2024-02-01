"Интер Майами" включил Месси в заявку на матч с "Аль-Насром" за несколько минут до начала

В первоначальном списке аргентинский футболист отсутствовал

ТАСС, 1 февраля. Американский "Интер Майами" включил аргентинского футболиста Лионеля Месси в заявку на товарищеский матч против "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Изначально Месси не попал в заявку на игру. По информации СМИ, нападающий испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии. Позднее американский клуб опубликовал новый состав на предстоящую встречу, где среди запасных присутствует форвард сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что из-за травмы матч пропустит португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Игра пройдет в четверг в Эр-Рияде.