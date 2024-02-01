Обжорин: команда Узбекистана показала хорошую игру в обороне в матче со сборной России

Сборная России по мини-футболу одержала победу со счетом 4:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная Узбекистана по мини-футболу в товарищеском матче с командой России показала хорошую игру в обороне. Таким мнением с ТАСС поделился игрок российской сборной Иван Обжорин.

В четверг сборная России провела первый домашний матч с апреля 2021 года, победив команду Узбекистана со счетом 4:2.

"Мы смотрели их игру, как они обороняются, стиль их игры. Что и требовалось ожидать на паркете, они хорошо оборонялись, не давали нам забить, блокировали удары, это такие скромные 4:2", - сказал Обжорин.

Он отметил, что одной из главных задач, которую перед командой поставил главный тренер Бесик Зоидзе, было не допустить недооценки соперника. "Главное, чтобы не было у нас недооценки соперника и была дисциплина", - добавил Обжорин.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.