Роман Ротенберг назвал политизированным решение IIHF допустить сборную Израиля до турниров

Главный тренер СКА считает, что российские команды вернутся на международную арену после окончания СВО

ТАСС, 1 февраля. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить сборную Израиля до участия в турнирах под эгидой организации является политизированным. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

17 января IIHF разрешила сборной Израиля принять участие в молодежном чемпионате мира в третьем дивизионе, несмотря на то что ранее отстранила израильские национальные команды от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности.

"IIHF спонсируется американскими компаниями, соответственно, они и диктуют всю повестку организации, - сказал Ротенберг. - Федерация сама ничего не решает, это все политизировано. Что касается нас, наши юристы работают, когда закончится СВО, думаю, все будет хорошо, и мы вернемся обратно на международную арену".

"Какие были эмоции, когда узнал, что сборную Израиля допустили до соревнований? Честно, было ожидаемо. В Международном олимпийском комитете (МОК) происходит то же самое. Американские компании спонсируют МОК и диктуют им свое мнение, ничего нового в этом нет", - добавил он.

В 2022 году Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.