Семикратный победитель "Формулы-1" Хэмилтон с 2025 года будет выступать за "Феррари"

Ранее британец представлял "Мерседес" и "Макларен"

ТАСС, 1 февраля. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон покинет команду "Мерседес" по окончании сезона 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Я провел потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе, - сказал Хэмилтон. - "Мерседес" был частью моей жизни с 13 лет, это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов. Я буду вечно благодарен "Мерседесу" за невероятную поддержку, благодарен Тото Вольфу (генеральному директору команды - прим. ТАСС) за его дружбу и лидерство, и я хочу вместе финишировать на высоком уровне. Я на 100% полон решимости показать наилучшие результаты в этом сезоне и сделать свой последний год в составе команды незабываемым".

Пресс-служба команды "Феррари" сообщила, что Хэмилтон будет выступать за итальянский коллектив с 2025 года.

С 2007 по 2013 год Хэмилтон выступал за "Макларен", в составе которого стал чемпионом мира в 2008 году. С "Мерседесом" он выиграл чемпионат мира в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По числу титулов Хэмилтон делит рекорд с немцем Михаэлем Шухмахером.