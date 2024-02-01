"Аль-Наср" разгромил "Интер Майами". Месси вышел на замену, Роналду пропустил матч

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу команды из Саудовской Аравии

ТАСС, 1 февраля. Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии со счетом 6:0 разгромил американский "Интер Майами" в товарищеском матче. Встреча прошла в Эр-Рияде.

Забитыми мячами отметились Отавио (3-я минута), Талиска (10, 51, 73), Эмерик Ляпорт (12) и Мохаммед Маран (68). На 84-й минуте встречи на поле вышел аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Изначально он не попал в заявку на игру, однако за несколько минут до ее начала аргентинец был внесен в список запасных. По информации СМИ, футболист испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии после последнего товарищеского матча.

Матч изначально анонсировался как последнее противостояние Месси и нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, однако португалец пропустил встречу из-за повреждения. 38-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср".

Месси 36 лет, с 2003 по 2021 год он выступал за испанскую "Барселону", 10 раз став с ней чемпионом Испании, 8 раз выиграв Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза - Лигу чемпионов, по 3 раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С 2021 по 2023 год аргентинец защищал цвета ПСЖ, с которым стал двукратным чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами", с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги и чемпионата Мексики. Аргентинец является чемпионом мира, победителем Кубка Америки, восьмикратным обладателем "Золотого мяча".