Кучеров вместо Овечкина. Звездный уик-энд НХЛ в Торонто пройдет с участием пяти россиян

Мастер-шоу и Матч звезд НХЛ пройдут в Торонто

ТАСС, 2 февраля. Очередной звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет 2 и 3 февраля в Торонто. В нем примут участие пять россиян, включая лучшего бомбардира текущего регулярного чемпионата Никиту Кучерова из "Тампы".

Мероприятия состоятся на "Скоушабэнк-Арене", которая является домашней для клуба НХЛ "Торонто". Матч звезд пройдет в Канаде впервые с 2012 года, тогда его проводила столица страны Оттава. Торонто примет Матч звезд в девятый раз, причем именно там в 1947 году прошел первый звездный уик-энд. На нынешней арене Матч звезд пройдет во второй раз после 2000 года.

В начале января лига выбрала 32 игрока на Матч звезд - по одному из каждой команды. В их число попали и трое россиян: Кучеров, форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов и вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. В период с 4 по 11 января болельщики выбрали еще 12 хоккеистов, включая вратарей Сергея Бобровского ("Флорида") и Александра Георгиева ("Колорадо").

Наверняка в Матче звезд принял бы участие и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, но он заранее попросил лигу не вызывать его, чтобы не нарваться на штрафные санкции, как это уже было раньше. Форвард принимал участие в прошлогоднем звездном уик-энде вместе со старшим сыном. В этом году столичную команду представит Том Уилсон.

Подкрепление из шоу-бизнеса

Как всегда, не обошлось без травм в ходе регулярного чемпионата и замен. 6 января в матче с "Нью-Джерси" тяжелую травму - перелом челюсти - получил первый номер драфта НХЛ 2023 года 18-летний Коннор Бедард. В начале января в матче с "Чикаго" получил повреждение форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз, но он будет присутствовать на Матче звезд. Нападающий будет одним из капитанов команды Хьюзов вместе со своим братом Куинном из "Ванкувера", а заменит его одноклубник по "Нью-Джерси" Йеспер Братт.

Также из-за травмы не примет участие в уик-энде обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона в составе "Вегаса" Джек Айкел. Вместо травмированных Бедара и Айкела в Матче звезд примут участие форварды Кайл О'Коннор ("Виннипег") и Винсент Трочек ("Рейнджерс").

В Матче звезд в воскресенье примут участие четыре команды, названные по именам капитанов: Куинна и Джека Хьюзов, Остона Мэттьюса ("Торонто"), Коннора Макдэвида ("Эдмонтон") и Натана Маккиннона ("Колорадо"). Помогать им будут звезды шоу-бизнеса: Мэттьюсу - певец Джастин Бибер, Макдэвиду - актер Уилл Арнетт, Маккинону - певица Тейт Макрэй, Хьюзам - певец и автор песен Майкл Бубле. Составы всех четырех команд станут известны в ночь на 2 февраля по итогам драфта капитанов.

Главными тренерами команд на Матче звезд стали специалисты, чьи команды являются лидерами в своих дивизионах: Джим Монтгомери ("Бостон"), Питер Лавиолетт ("Рейнджерс"), Рик Боунесс ("Виннипег") и Рик Токкетт ("Ванкувер"). Игры в воскресенье пройдут в формате "три на три", как это происходит уже с 2016 года.

"Возможность пообщаться с ребятами из других команд"

В ночь на 3 февраля в рамках уик-энда пройдет мастер-шоу, формат которого тоже претерпел изменения. Если раньше победитель определялся после каждого конкурса, то теперь по итогам голосования болельщиков 12 отобранных участников мастер-шоу будут соревноваться за победу в общем зачете. Каждый игрок примет участие в четырех из шести конкурсов: самое быстрое катание, самый сильный бросок, умение владеть клюшкой, точный бросок с ходу, точность передач и точность броска.

По итогам выступления в конкурсах хоккеисты набирают очки, лучшие восемь человек выходят в следующий этап. В финале под названием "полоса препятствий" будут соревноваться шесть игроков. Победитель получит $1 млн. Одним из участников мастер-шоу является Кучеров.

Вячеслав Фетисов, который два раза выигрывал Кубок Стэнли как игрок и один раз - как тренер, в своей карьере два раза участвовал в Матче звезд.

"Каждый игрок в НХЛ старается туда попасть, хотя стараться мало, надо и хорошо играть. С одной стороны, это показывает лучших на сегодняшний день игроков лиги, а с другой - это шоу в середине сезона, которое подогревает интерес к хоккею и развитию его в целом. Города, которым доверено проведение Матча звезд, готовятся к этому. Это такой праздник хоккея, в котором приятно участвовать", - рассказал Фетисов ТАСС.

"Запомнилась праздничная атмосфера всего этого. Возможность пообщаться с ребятами из разных команд в таком формате", - добавил он.