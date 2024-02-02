Кучеров стал первым номером драфта игроков на Матч звезд НХЛ

Российский нападающий "Тампы" сыграет за команду защитника "Ванкувера" Куинна Хьюза

ТАСС, 2 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе команды защитника "Ванкувера" Куинна Хьюза. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Состав команд формировался по итогам драфта капитанов, который состоялся в ночь на 2 февраля по московскому времени. Кучеров был выбран под первым номером. Также в состав команды Хьюза вошли вратари Тэтчер Демко ("Ванкувер") и Кэм Тэлбот ("Лос-Анджелес"), а также нападающие Элиас Петерссон, Брок Босер, Джей Ти Миллер (все - "Ванкувер"), Кайл Коннор ("Виннипег"), Брэди Ткачук ("Оттава"), Йеспер Братт ("Нью-Джерси"), Фрэнк Ватрано ("Анахайм").

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин сыграет за команду форварда "Торонто" Остона Мэттьюса. Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов примут участие в Матче звезд в составе команды нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский был выбран командой форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида.

Матч звезд НХЛ пройдет в Торонто с 2 по 3 февраля.