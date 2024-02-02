В "Северстали" рассказали о планах по продлению контракта с хоккеистом Лишкой

Словацкий нападающий выступает за череповецкую команду с 2019 года и на данный момент является ее капитаном

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий нападающий череповецкого клуба "Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Адам Лишка с большой долей вероятности подпишет новое соглашение с командой. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор "Северстали" Николай Канаков.

24-летний форвард играет за "Северсталь" в 2019 года. В нынешнем сезоне он набрал 30 очков (11 заброшенных шайб + 19 результативных передач) в 56 играх.

"Лишку мы взяли, когда ему было 19 лет, пришел к нам в 2019 году. В этом году он заработал статус капитана, уже можно сказать, говорит по-русски хорошо", - сказал Канаков.

"Все в процессе. - ответил директор "Северстали" на вопрос о переговорах по новому контракту хоккеиста. - Раз на него возложены такие обязательства в качестве капитана... К нему претензий нет, поэтому, скорее всего, он у нас останется".