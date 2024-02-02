Начало проката фильма о бывшем футболисте Черенкове запланировали на ноябрь

Съемки завершились в октябре прошлого года, сейчас кинолента находится на стадии монтажа

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Выход в прокат фильма о бывшем игроке московского "Спартака" и сборной СССР Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист" запланирован на ноябрь 2024 года. Об этом ТАСС сообщил режиссер фильма Николай Акелькин.

Съемки фильма завершились 26 октября 2023 года.

"Сейчас идет стадия монтажа фильма, до конца февраля - начала марта мы должны, по нашим прогнозам, закончить его, после этого будем заниматься графикой, звуком, музыкой и другими вещами, - сказал Акелькин. - Никакого досъема нет, мы весь материал сняли, он хороший, поэтому у нас есть с чем работать. Монтаж - достаточно рутинная, тяжелая, но творческая работа, сидим в темной комнате с большим экраном, обсуждаем каждую сцену, пробуем, монтируем. Но все по плану".

"Мы планируем прокат фильма в ноябре 2024 года, формат премьеры и саму премьеру будем обсуждать с прокатчиками ближе к делу. По мнению коллег и прокатчиков, с которыми мы общались, достаточно хорошее, интересное и масштабное кино получается. Уверен, что это будет очень достойный фильм о Федоре Федоровиче Черенкове", - добавил Акелькин.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.