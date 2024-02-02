Билеты на финал турнира по Dota 2 на Играх будущего раскупили за пять минут

Соревнования пройдут с 19 по 25 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Билеты на полуфиналы и финал турнира по Dota 2, который пройдет в рамках Игр будущего, были раскуплены спустя 5 минут после начала продаж. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования по Dota 2 пройдут с 19 по 25 февраля. В них примут участие 16 команд, включая коллективы из России, Китая, Перу, Ирана и Филиппин.

Отмечается, что 26,5% билетов на Игры будущего выкуплены жителями Казани. В число лидирующих регионов, жители которых приобретают билеты на Игры будущего, входят Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская области.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.