Анцелиович: СAS сохранил для Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду

Дисквалификация фигуристки истечет в конце декабря 2025 года, она сможет принять участие в европейском первенстве - 2026, после которого сформируются окончательные списки участников Олимпиады в Италии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) при вынесении решения о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой принял в расчет тот факт, что спортсменка не имела никакого отношения к задержке проверки допинг-пробы в стокгольмской антидопинговой лаборатории. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

"Дата окончания дисквалификации назначается с учетом периода, когда спортсмен находится во временном отстранении, которое накладывается при уведомлении о неблагоприятном результате анализа взятой допинг-пробы, - сказала Анцелиович. - На Камилу временное отстранение наложили во время Олимпиады, но уже через два-три дня оно было снято, поэтому можно считать, что она во временном отстранении не находилась. И четырехлетняя дисквалификация Валиевой по общепринятым правилам должна была начаться с даты вынесения CAS решения, то есть с января 2024 года и закончиться в январе 2028 года".

"Я вполне могу допустить, что суд выбирал между двумя вариантами наказания: либо дисквалифицировать несовершеннолетнюю спортсменку на два года с конца января 2024-го за непреднамеренный прием без указания источника, либо на четыре года со дня взятия пробы в декабре 2021-го. Как мы помним, стокгольмская антидопинговая лаборатория, а не сторона спортсмена, была причиной задержки обработки пробы, поэтому было вполне справедливо вести отсчет дисквалификации с конца 2021 года. Да, все результаты, показанные Валиевой начиная с 2022 года, аннулированы. Но зато сейчас Камила имеет теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду 2026 года", - добавила собеседница ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии и стартуют 6 февраля. Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2026 пройдет с 12 по 18 января в британском Шеффилде. После его окончания все европейские федерации составят окончательные списки фигуристов, кому будет доверено выступить на ближайшей Олимпиаде, и отправят их в национальные олимпийские комитеты.