В московском "Динамо" выступили за сохранение лимита в три легионера в КХЛ

Большинство российских клубов проголосовало за увеличение лимита до пяти игроков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Действующий в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) лимит на трех легионеров в составе одной команды является оптимальным и не нуждается в изменении. Такое мнение высказал президент московского "Динамо" Виктор Воронин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС,ч. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза, в который входят в том числе Белоруссия и Казахстан.

"Тема лимита на легионеров в последние дни очень активно обсуждается. Важно понимать, что решение о том, сколько легионеров разрешат включать на матч в новом сезоне, будет принимать Министерство спорта РФ совместно с Федерацией хоккея России (ФХР) и КХЛ, потому что именно ФХР отвечает за развитие хоккея в нашей стране. Сейчас действует лимит, когда каждая команда не может заявлять на матч более трех игроков с иностранным паспортом, и нас это целиком и полностью устраивает. Наша задача, помимо достижений спортивных результатов, - развитие собственных игроков, каждый год в нашей системе "выстреливают" молодые дарования, которые в будущем заявят о себе и на международном уровне", - сказал Воронин.

"Легионеры в данной истории играют важную роль: молодые у них учатся, набираются опыта и мастерства, - добавил президент "Динамо". - Напомню, что год назад, когда было разрешено пять иностранцев, мы не использовали разрешенную квоту, в команде было четыре легионера, абы кого мы не стали брать и не станем, если в будущем лимит будет увеличен. Лимит помогает не только молодым игрокам, но и позволяет отсекать от приезда в лигу посредственных хоккеистов, заставляет спортивных менеджеров более тщательно отбирать иностранных игроков для своих команд. Мы целиком и полностью поддерживаем ФХР во всех ее инициативах и решениях, ведь только совместными усилиями мы сможем успешно развивать наш любимый вид спорта - хоккей".