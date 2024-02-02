Сборные России, Белоруссии и Казахстана примут участие в Зимнем кубке по индор-гребле

Соревнования пройдут 3-4 февраля в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сильнейшие спортсмены России, Белоруссии и Казахстана примут участие в Зимнем кубке по гребле на тренажерах в закрытых помещениях (индор-гребле), который пройдет с 3 по 4 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

V Зимний кубок по индор-гребле AAACup Winter Cup - 2024 пройдет в Москве на территории "Баскет-холла" в Крылатском. Соревнования состоятся при поддержке Департамента спорта города Москвы.

"Как и годом ранее, в Зимнем кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ примут участие ведущие гребцы сборной России, а конкуренцию им составят члены сборной Белоруссии, которые вновь выступят сильнейшим составом, и спортсмены из Казахстана", - сообщили в оргкомитете.

"За медали пятого Зимнего кубка поборются, в частности, многократные победители нашего турнира и такие известные во всем мире гребцы как бронзовый призер Олимпийских игр Илья Штокалов, пятикратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер Ольга Худенко, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Олег Юреня, призер международных соревнований по SUP гребле Ольга Меркулова и многие другие", - добавила собеседница ТАСС.

Медали Зимнего кубка будут разыграны в семи возрастных категориях в различных видах гребли, минимальная возрастная категория - до 15 лет, для ветеранов гребли доступны категории "35-54 года" и "55 лет и старше". Почетным гостем церемонии открытия соревнований станет космонавт Анна Кикина.