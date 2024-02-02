Публикация полного решения CAS по делу Валиевой ожидается на следующей неделе

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели, если стороны разбирательства согласятся на ее публикацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS, отметив, что часть решения может остаться конфиденциальной.

CAS в понедельник объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой за обнаружение в ее пробе от 25 декабря 2021 года триметазидина.

"Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными, - говорится в заявлении суда. - По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS".

"Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение - либо отредактированное, либо полное - может быть опубликовано к концу следующей недели", - отметили в суде.

В рассмотрении дела принимали участие Валиева, Всемирное антидопинговое агентство, Российское антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU).

После дисквалификации Валиевой ISU переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.