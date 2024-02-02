"Краснодар" переподписал контракт с футболистом сборной России Кривцовым

Новое соглашение с 21-летним полузащитником будет действовать до 30 июня 2029 года

ТАСС, 2 февраля. Футбольный клуб "Краснодар" и полузащитник команды Никита Кривцов переподписали контракт. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Предыдущий контракт Кривцова с клубом истекал 30 июня 2026 года.

Кривцову 21 год, он выступает за "Краснодар" с 2021 года. В составе команды полузащитник провел 71 матч, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. Игрок является воспитанником дзержинского "Салюта", ранее выступал за владимирское "Торпедо" и томскую "Томь". В ноябре 2023 года Кривцов дебютировал в составе сборной России, отметившись голом в своем первом матче против команды Кубы (8:0).