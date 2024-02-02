Фетисов уверен, что у российских спортсменов впереди множество олимпийских побед

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею считает. что отечественная сборная выигрывала крупнейшие турниры благодаря командным взаимодействиям

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российских спортсменов впереди ждет множество побед на Олимпийских играх. Такое мнение журналистам на выставке-форуме "Россия" высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Великий Анатолий Тарасов говорил: то, что написано у нас на груди, название команды, страны, должно быть первичными, а имя сзади - вторничным. Мы побеждали благодаря командным взаимодействиям, братским отношениям, мы всегда стояли друг за друга, и [благодаря] любви к Родине. Мы играли ради страны и болельщиков, и я уверен, что впереди у России будет множество побед на Олимпиадах", - сказал Фетисов.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.