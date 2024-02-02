Шахматист Карякин считает решение по делу фигуристки Валиевой политическим

Российская спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой является исключительно политическим. Такое мнение ТАСС в кулуарах международной выставки-форума "Россия" высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

"Очень жалко девочку, мне хочется ее поддержать, - сказал Карякин. - Она потрясающая фигуристка, настоящая чемпионка, и ничто не сможет это изменить. Я считаю это решение исключительно политическим, оно говорит о том, что никто нас не ждет на Олимпиадах и других турнирах".

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.