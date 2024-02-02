"Не жалею, что остался в "Спартаке". Олимпийскому чемпиону Болдину исполнилось 60 лет

В финале Игр 1992 года нападающий забросил одну из шайб в ворота канадцев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону, призеру чемпионата СССР в составе "Спартака" Игорю Болдину исполнилось 60 лет. В том числе его усилиями молодая отечественная команда, в которую мало кто верил, в 1992 году сумела завоевать олимпийское золото.

Воспитанник красно-белых Болдин играл на позиции центрального нападающего, начинал же он заниматься спортом в школе "Крыльев Советов", но не в той, что в Сетуни, а на проспекте Буденного. Его первым тренером в спартаковской школе был трехкратный чемпион СССР и чемпион мира Виктор Ярославцев, игравший в те чемпионские годы в тройке с Александром Якушевым и Владимиром Шадриным. Дебютировал Болдин в "Спартаке" в ноябре 1982 года в возрасте 18 лет при Борисе Кулагине, нападающий отличился во второй своей игре в Высшей лиге против "Химика". Про Кулагина Болдин сказал, что тот сделал из него хоккеиста.

Ближе к середине 80-х годов Болдина приглашали в ЦСКА, но он отказался. В "Спартаке" его все устраивало, а забрать его в армию так просто не могли, поскольку он учился в университете.

"Смысла уходить куда-то не было. Все тренеры, начиная от Бориса Павловича Кулагина, Александр Якушев, Борис Майоров, мне доверяли. О том, что никуда не ушел, я не жалел. Меня в "Спартаке" все устраивало: и хоккей, который мы пропагандировали - атакующий, комбинационный, он мне очень нравился", - сказал Болдин ТАСС.

Сходство с Профессором

Главный тренер сборной СССР Виктор Тихонов, который параллельно возглавлял ЦСКА, периодически вызывал Болдина в национальную команду, но на больших турнирах он долгое время не выступал. Сам юбиляр об этом не жалеет.

"Тихонов брал в сборную тройками, парами защитников, иногда пятерками. А на тот момент у меня тройки как таковой не было", - отметил Болдин.

Все изменилось в начале 1990-х годов. Возглавивший "Спартак" Александр Якушев свел в одно звено Болдина и разноплановых крайних форвардов Николая Борщевского и Виталия Прохорова. "Виталий мощный, работал на пятачке, Коля техничный парень, а я подносил снаряды, был разыгрывающим", - вспоминал об игре звена Болдин.

Дебютировала эта тройка в сборной СССР в ноябре 1991 года на Кубке Германии, на ней Борщевский и Прохоров забили по голу. В "Спартаке" это звено помогло выиграть серебро и бронзу чемпионата 1991 и 1992 года. Глядя на нынешний "Спартак" и одно из самых результативных звеньев Фонбет - Континентальной хоккейной лиги в лице Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина, болельщики со стажем имеют возможность сравнить игру этой тройкой с теми легендами.

Звездным часом спартаковского сочетания стала Олимпиада 1992 года в Альбервиле, где тройка Болдина, которого по игровому интеллекту сравнивали с Игорем Ларионовым, стала второй по результативности с 23 очками, уступив только звену Вячеслава Быкова, Андрея Хомутова и Юрия Хмылева. Болдин на той Олимпиаде забил два гола и отдал шесть результативных передач, он отличился в финальном матче с канадцами (3:1), сделав счет 2:0.

Роковая авария

По словам игрока, Тихонов особо не вмешивался в игру их тройки. "Он нас не трогал. Мы играли сами, как умеем", - сказал он.

Звено Болдина сыграло еще на чемпионате мира 1992 года, дебютном для сборной России, игрока вместе с Прохоровым ждали в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Однако хоккеист попал на автомобиле в аварию и получил тяжелую травму - двойной оскольчатый перелом голени. Это повлекло долгое восстановление, после чего об НХЛ пришлось забыть.

В дальнейшем он поиграл в Финляндии, Швейцарии и Швеции, с середины 90-х до начала 2000-х выступал опять в "Спартаке". В начале 2000-х завершил карьеру.

В настоящее время Болдин является тренером спартаковской академии, занимается с детьми 2015 и 2018 годов рождения. В 2004 году его включили в Зал славы отечественного хоккея.