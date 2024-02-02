Бывший член набсовета РУСАДА Илюков был экспертом на слушаниях по делу Валиевой

По словам Сергея Илюкова, решение CAS не противоречит его взглядам и ожиданиям

ТАСС, 2 февраля. Бывший член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Илюков выступил экспертом со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

"Принятое решение не противоречит моим взглядам и ожиданиям. Я не могу вдаваться в подробности, которые рассматривались в суде, я могу обсудить их только, когда они будут опубликованы", - сказал Илюков. Ранее в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано в конце следующей недели.

В рассмотрении дела принимали участие Валиева, Всемирное антидопинговое агентство, Российское антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU).

После дисквалификации Валиевой ISU переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.

Илюков ранее являлся независимым экспертом по вопросам борьбы с допингом РУСАДА, рекомендованным Всемирным антидопинговым агентством. Он покинул эту должность 26 февраля 2022 года. Ранее он работал с хоккеистами и представителями зимних видов спорта олимпийской сборной Финляндии, являлся медицинским экспертом Эстонского антидопингового агентства.